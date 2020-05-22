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Жизнь

Стало известно, когда в Алтайский край вернется 30-градусная жара

Погода в Алтайском крае после небольшого похолодания возвращается в летний режим и уже в ближайшие дни температура в регионе преодолеет отметку +30 градусов.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в ближайшие сутки в регионе местами еще ожидаются дожди, но затем погода изменится.

Так, 23 мая местами по региону прогнозируются осадки, в некоторых районах возможны ливни с грозами. В ночь на субботу температуры воздуха составят +8…+13 градусов, днем будет +22…+27 градусов.

Затем в крае установится антициклон, а с ним и спокойная погода без осадков.

В ближайшее воскресенье в регионе будет +25…+30 градусов, а новая неделя стартует с жары — в крае будет +28…+33 градуса.

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