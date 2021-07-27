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Жизнь

Стало известно, когда в Алтайском крае стабилизируется ситуация с ковидом

Алтайский край вышел на плато по заболеваемости ковидом, пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава края Жанну Вахлову.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Ожидается, что ситуация стабилизируется в течение трех-четырех недель. Пока время приезда скорой помощи в Барнауле составляет 45 минут, по краю немного меньше.

«Пока на снижение не идем, лечебные учреждения работают на максимум. В настоящее время мы находимся в стадии плато. Порядка трех-четырех недель понадобится для стабилизации ситуации. Каждая фаза эпидпроцесса длится порядка трех-четырех недель», — заявила Вахлова.

Также она добавила, что бригады скорой помощи в скором времени оснастят экспресс-тестами. Они позволят определить наличие вируса за 15−20 минут.

Планируется, что в среднем медики таким способом будут проводить 200 исследований в сутки. Пока ожидается закупка порядка 15 тыс. тестов, их хватит на два месяца.

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