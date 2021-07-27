Стало известно, когда в Алтайском крае стабилизируется ситуация с ковидом

Алтайский край вышел на плато по заболеваемости ковидом, пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава края Жанну Вахлову.

Ожидается, что ситуация стабилизируется в течение трех-четырех недель. Пока время приезда скорой помощи в Барнауле составляет 45 минут, по краю немного меньше.

«Пока на снижение не идем, лечебные учреждения работают на максимум. В настоящее время мы находимся в стадии плато. Порядка трех-четырех недель понадобится для стабилизации ситуации. Каждая фаза эпидпроцесса длится порядка трех-четырех недель», — заявила Вахлова.

Также она добавила, что бригады скорой помощи в скором времени оснастят экспресс-тестами. Они позволят определить наличие вируса за 15−20 минут.

Планируется, что в среднем медики таким способом будут проводить 200 исследований в сутки. Пока ожидается закупка порядка 15 тыс. тестов, их хватит на два месяца.