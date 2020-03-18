Стало известно, когда в Алтайском крае вскроются реки и начнется ледоход на Оби

Аномально теплая зима, вероятнее всего, скажется на процессе вскрытия рек в Алтайском крае и начале ледохода, рассказала Altapress.ru начальник отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Ольга Прахт.

Ледоход на Оби. Апрель 2019 года.

Как отметила собеседница, средняя многолетняя норма начала ледоход на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля плюс-минус пять дней.

Однако, конечно, эта дата из года в год варьируется.

Ольга Прахт,

начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС:

В этом году можно предполагать, что ледоход на Оби начнется раньше, поскольку минувшая зима выдалась значительно теплее нормы.

Также собеседница рассказала, что на данный момент реки в Алтайском крае еще не вскрылись, а гидрологическая обстановка является стабильной.

В то же время, в верховьях Бии, Чарыша, Алея, местами на Катуни фиксируются промоины.

Ледоход на Оби. Апрель 2019 года. altapress.ru

Тонкий лед

Аномально теплая зима существенно сказалась на толщине льда на реках.

По словам Ольги Прахт, по состоянию на 10 марта, толщина льда на алтайских реках значительно отличается от многолетних норм.

Причем, отличие это разнится очень сильно. Где-то лед тоньше всего на один сантиметр, а где-то — на 48 сантиметров.

Когда в Алтайский край придет настоящая весна

Наступление календарной весны еще не означает, что произошла смена сезона.

В Алтайском крае наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.

В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.