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2 марта -3°C

Стало известно, когда в Алтайский край придет настоящая весна

Приход календарной весны в Алтайский край еще не означает, что в регионе произошла смена сезона. В наших широтах метеорологическая весна наступает, как правило, в начале апреля, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

По словам собеседницы, наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

В Алтайском крае такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. В Барнауле средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.

При этом, по словам эксперта, в Алтайском крае неоднократно случалось, что весна наступала на Алтае раньше — к середине марта.

Однако, как отмечает Людмила Сырых, это не очень хорошо.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Ранее наступление весны негативно сказывается на погоде. Если смена сезона происходит в середине марта, то последствия этого сказываются еще долгое время — весна становится затяжной, а заморозки могут происходить вплоть до начала июня.

Весна.
Весна.
СС0

Также синоптик рассказала, что обычно в марте в Алтайском крае происходит всплески тепла, которые затем сменяются похолоданиями. Это можно назвать плюсом, поскольку таяние снега происходит постепенно.

Каким будет март в Алтайском крае

Согласно вероятностному прогнозу температурного режима на отопительный период 2019—2020 годов, который ранее опубликовал Росгидромет, Алтайский край окажется в числе регионов страны, где март выдастся теплее, чем обычно.

Для Барнаула средней месячной температурой в марте является показатель -7,3 градуса.

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