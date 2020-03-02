Стало известно, когда в Алтайский край придет настоящая весна

Приход календарной весны в Алтайский край еще не означает, что в регионе произошла смена сезона. В наших широтах метеорологическая весна наступает, как правило, в начале апреля, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам собеседницы, наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

В Алтайском крае такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. В Барнауле средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.

При этом, по словам эксперта, в Алтайском крае неоднократно случалось, что весна наступала на Алтае раньше — к середине марта.

Однако, как отмечает Людмила Сырых, это не очень хорошо.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Ранее наступление весны негативно сказывается на погоде. Если смена сезона происходит в середине марта, то последствия этого сказываются еще долгое время — весна становится затяжной, а заморозки могут происходить вплоть до начала июня.

Весна. СС0

Также синоптик рассказала, что обычно в марте в Алтайском крае происходит всплески тепла, которые затем сменяются похолоданиями. Это можно назвать плюсом, поскольку таяние снега происходит постепенно.

Каким будет март в Алтайском крае

Согласно вероятностному прогнозу температурного режима на отопительный период 2019—2020 годов, который ранее опубликовал Росгидромет, Алтайский край окажется в числе регионов страны, где март выдастся теплее, чем обычно.

Для Барнаула средней месячной температурой в марте является показатель -7,3 градуса.