Холода все ближе: синоптики рассказали, какой будет зима в Алтайском крае

Предстоящая зима в Алтайском крае не обещает каких-либо серьезных погодных аномалий. Как следует из опубликованного Росгидрометом вероятностного прогноза температурного режима на отопительный период 2019—2020, в нашем регионе наиболее ощутимое отклонение от среднемесячных температур ожидается еще до наступления календарной зимы — в октябре.

Октябрь-2019

Как ранее сообщал altapress.ru, второй месяц осени в Алтайском крае ожидается холоднее, чем обычно. Норма средней месячной температуры в Барнауле в октябре составляет +2,5 градуса.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019/2020. meteorf.ru.

Ноябрь-2019

Ноябрь, как следует из прогноза Росгидромета, в нашем регионе пройдет в типичном для этих широт температурном режиме. Средняя месячная температура в последний месяц осени для Барнаула равна -6,8 градуса.

Выше нормы в этот месяц средняя месячная температура воздуха предполагается на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019/2020. meteorf.ru.

Декабрь-2019

В первый месяц зимы в Алтайском крае температуры способны опуститься незначительно ниже устоявшихся значений.

Типичной среднемесячной температурой для нашего региона в декабре является показатель -13,9 градуса.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019/2020. meteorf.ru.

Январь-2020

Январь 2020 года в Алтайском крае не обещает климатических сюрпризов. В целом по стране первый месяц будущего года выдастся либо не холоднее нормы, либо даже теплее, чем обычно.

Так, выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Якутии.

Для Барнаула же средняя месячная температура в январе составляет -16,8 градуса.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019/2020. meteorf.ru.

Февраль-2020

Не попадает Алтайский край в зону отклонений от температурных норм и в феврале. В нашем регионе типичной средней месячной температурой в данном случае является показатель -16,1 градуса.

Выше нормы температура воздуха предполагается в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа. А холоднее, чем в 2019 году февраль будет в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019/2020. meteorf.ru.

Март-2020

А вот первый месяц весны в Алтайском крае обещает стать теплее, чем обычно. Причем, мартовская «жара» ожидается в целом на территории Сибири.

«Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке», — сообщает Росгидромет.

Отметим, что для Барнаула мартовской средней месячной температурой является показатель -7,3 градуса.