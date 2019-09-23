Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в октябре

Октябрь в Алтайском крае выдастся не самым благоприятным, а температуры будут ниже нормы, следует из предварительного прогноза Росгидромета.

В целом, согласно данным синоптиков, температуры будут ниже, чем обычно, на территории регионов Сибирского федерального округа.

«В Сибирском федеральном округе октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года», — подчеркивают в Росгидромете.

Отметим, что для Барнаула норма средней месячной температуры в октябре составляет +2,5 градуса.

Любопытно, что в других частях страны, в том числе на севере СФО, октябрь, напротив, может быть теплее, чем в прошлом году.

Предварительный прогноз на октябрь 2019 года. meteorf.ru.

«Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — указывают синоптики.

Напомним, что в данный момент в Алтайском крае начинается период похолодания.