Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в октябре

В целом, согласно данным синоптиков, температуры будут ниже, чем обычно, на территории регионов Сибирского федерального округа.
«В Сибирском федеральном округе октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года», — подчеркивают в Росгидромете.
Отметим, что для Барнаула норма средней месячной температуры в октябре составляет +2,5 градуса.
Любопытно, что в других частях страны, в том числе на севере СФО, октябрь, напротив, может быть теплее, чем в прошлом году.
«Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — указывают синоптики.
Напомним, что в данный момент в Алтайском крае начинается период похолодания.