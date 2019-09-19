Стало известно, когда в Барнауле могут запустить пешеходный фонтан

В Барнауле в октябре планируют провести пробный запуск пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев, 22. Сейчас работы здесь продолжаются. 18 сентября специалисты на месте проверили ход работ и рассказали подробности этого масштабного проекта.

Выездное совещание в сквере провел Анатолий Воронков, первый заместитель главы города по дорожно-благоустроительному комплексу. Во встрече участвовали представители мэрии, подрядчики и другие специалисты. Эксперты отметили, что изюминкой обновленного сквера станет пешеходный фонтан. У него не будет традиционной чаши, поэтому будет казаться, что струи бьют из-под земли.

Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Уже завершены основные работы по новому фонтану. Впереди монтаж форсунок, размещение насосного оборудования и гранитных плит.

Специалисты рассказали, что водную картину нового фонтана сформируют 26 динамических струй. Площадку фонтана сделают из противоскользящего гранита, а отвод воды с поверхности будет осуществляться через «шахматы» из оцинкованного профнастила с дренирующими свойствами. Вода будет попадать обратно в невидимую чашу, фильтроваться и уже в чистом виде вновь выходить на поверхность.

Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула

Андрей Филиппов,

директор компании «Водный мир»:

С технической стороны фонтан уже почти полностью готов, но еще не уложили гранит. Он очень красивой расцветки — черно-белой, найти такой материал было непросто. Сейчас ждем поставку из Москвы. Если повезет с погодой, мы планируем осуществить пробный праздничный запуск фонтана в первой половине октября.

Андрей Филиппов также отметил, что фонтан будет антивандальным и полностью безопасным. Всю его техническую часть спрячут под оцинкованным настилом, который будет плотно закреплен. Эксперт уверен, что повредить фонтан будет нельзя. В настоящее время благоустройство фонтана выполнено на 90%.

Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула

Благоустройство сквера на улице Панфиловцев проводят в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула на 2018 — 2022 годы». На выполнение всех работ из бюджетов разных уровней выделили 22,5 млн рублей.

В сквере демонтируют старое асфальтобетонное и выполнят устройство нового плиточного покрытия, заменят бортовые камни, обустроят парковки. Параллельно проводят работы по устройству линий наружного освещения. Также уже снесли аварийные деревья. На их месте высадят пирамидальные тополя и сибирские ели. Кроме того, в сквере установят игровые и спортивные комплексы, урны, скамейки. Все работы планируют завершить до конца октября.

Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула Строительство пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев , 22. Пресс-центр администрации города Барнаула

Специалисты уже завершили устройство оборудования в вентиляции и технологических помещениях, на 90% выполнили устройство подстилающих слоев под тротуарную плитку, на 20% смонтировали поребрик, бордюрный камень, тротуарную плитка. В целом благоустройство сквера выполнено на 25%.

Напомним, за благоустройство этого сквера проголосовали 8,5 тыс. барнаульцев. По итогам конкурса, выполняет работы в рамках реализации программы ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление № 4».