Стало известно, когда в Барнауле начнется опрессовка. График отключений

На 17 котельных гидравлические испытания коммуникаций проведут с 16 по 22 мая. В их контурах ремонт коммуникаций завершат к 30 мая.
- ул. Советская, 1б — 1 школа. ул. Коммунаров, 57а — 1 МКД. Это 15 жителей.
- ул. К. Маркса, 124 — 33 частных дома, 2 МКД, 4 административных здания. Это 101 житель.
- ул. Новосибирская, 44а — 27 частных домов, 2 МКД, 3 административных здания. Это 38 жителей.
- ул. Первомайская, 50б — 6 частных домов, 4 административных здания. Это 18 жителей.
- ул. Строительная, 16а — 4 частных дома, 1 школа, 1 детский сад, 10 МКД, 2 административных здания. Это 629 жителей.
- ул. Школьная, 18а — 3 частных дома, 1 школа. Это 9 жителей.
- пр. Красноармейский, 19.
- пр. Красноармейский, 21 — 2 административных здания. Это 17 жителей.
- ул. Анатолия, 193а — 6 частных домов, 1 школа. Это 18 жителей.
- ул. Чкалова, 194 — 2 частных дома, 1 административное здание. Это 6 жителей.
- ул. Пушкина, 55а — 1 детский сад, 1 административное здание.
- ул. Аванесова, 103в — 8 частных домов, 2 МКД, 2 административных здания. Это 23 жителя.
- ул. Аванесова, 132 — 2 школы.
- ул. Отечественная, 22 — 1 школа.
- Опытная станция, 4б — 27 частных домов, 1 детский сад, 2 МКД, 2 административных здания. Это 114 жителей.
- ул. Школьная, 65 — 6 частных домов, 1 школа, 1 административное здание. Это 18 жителей.
К испытаниям в контуре еще четырех котельных приступят 23 по 29 мая. Ремонты теплосетей после опрессовки тут проведут до 6 июня. Затем в дома жителей вернется горячая вода.
- ул. Аванесова, 32 — 3 частных дома, 1 детский сад, 2 административных здания. Это 9 жителей.
- ул. Водников, 12а — 47 частных домов, 1 школа, 1 детский сад, 10 МКД, 11 административных зданий. Это 334 жителя.
- ул. Интернациональная, 121б — 50 частных домов, 1 детский сад, 1 МКД, 5 административных зданий. Это 50 жителей.
- ул. Пушкина, 58 — 1 детский сад, 2 МКД, 25 административных здания. Это 166 жителей.
Еще двух котельные пройдут испытания с 30 мая по 5 июня. Ремонт сетей завершат до 13 июня.
- ул. 2-я Строительная, 54 — 2 МКД. Это 105 жителей.
- п. Лесной, 11а — 3 частных дома, 1 школа, 9 МКД, 2 административных здания. Это 296 жителей.
С 6 по 12 июня испытают теплосети в контуре еще трех котельных. До 20 июня обещают закончить ремонты.
- ул. Чехова, 24 — 33 частных дома, 1 школа, 10 МКД, 36 административных здания. Это 825 жителей.
- ул. Партизанская, 195 — 1 детский сад, 1 МКД, 1 административное здание. Это 149 жителей.
- ул. Тяптина, 40 — 12 частных домов, 1 МКД, 1 административное здание. Это 368 жителей.
С 27 июня по 3 июля работы пройдут в контуре четырех котельных. Ремонты коммуникаций завершат к 11 июля.
- ул. Санаторная, 9 — 6 частных домов, 1 школа. Это 18 жителей.
- ул. Смородиновая, 18в — 1 детский сад.
- Промышленная, 3 — 35 частных домов, 2 школы, 1 детский сад, 24 МКД, 7 административных здания. Это 970 жителей.
- Змеиногорский тракт, 120п — 6 МКД, 3 административных здания. Это 1 150 жителей.
Отдельные периоды выделили для опрессовки теплосетей в контуре котельной Научного городка и на Павловском тракте 216к. С 8 по 15 августа и с 13 по 19 июня соответственно. На ремонты после испытаний в каждом контуре отвели по неделе.