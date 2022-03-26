Стало известно, когда в Барнауле начнется опрессовка. График отключений

Гидравлические испытания теплосетей малых котельных в Барнауле начнутся с 16 мая, рассказали в СГК.

На 17 котельных гидравлические испытания коммуникаций проведут с 16 по 22 мая. В их контурах ремонт коммуникаций завершат к 30 мая.

Список адресов: ул. Советская , 1б — 1 школа. ул. Коммунаров , 57а — 1 МКД. Это 15 жителей.

1б — 1 школа. ул. Коммунаров 57а — 1 МКД. Это 15 жителей. ул. К. Маркса , 124 — 33 частных дома , 2 МКД , 4 административных здания. Это 101 житель.

124 — 33 частных дома 2 МКД 4 административных здания. Это 101 житель. ул. Новосибирская , 44а — 27 частных домов , 2 МКД , 3 административных здания. Это 38 жителей.

44а — 27 частных домов 2 МКД 3 административных здания. Это 38 жителей. ул. Первомайская , 50б — 6 частных домов , 4 административных здания. Это 18 жителей.

50б — 6 частных домов 4 административных здания. Это 18 жителей. ул. Строительная , 16а — 4 частных дома , 1 школа , 1 детский сад , 10 МКД , 2 административных здания. Это 629 жителей.

16а — 4 частных дома 1 школа 1 детский сад 10 МКД 2 административных здания. Это 629 жителей. ул. Школьная , 18а — 3 частных дома , 1 школа. Это 9 жителей.

18а — 3 частных дома 1 школа. Это 9 жителей. пр. Красноармейский , 19.

19. пр. Красноармейский , 21 — 2 административных здания. Это 17 жителей.

21 — 2 административных здания. Это 17 жителей. ул. Анатолия , 193а — 6 частных домов , 1 школа. Это 18 жителей.

193а — 6 частных домов 1 школа. Это 18 жителей. ул. Чкалова , 194 — 2 частных дома , 1 административное здание. Это 6 жителей.

194 — 2 частных дома 1 административное здание. Это 6 жителей. ул. Пушкина , 55а — 1 детский сад , 1 административное здание.

55а — 1 детский сад 1 административное здание. ул. Аванесова , 103в — 8 частных домов , 2 МКД , 2 административных здания. Это 23 жителя.

103в — 8 частных домов 2 МКД 2 административных здания. Это 23 жителя. ул. Аванесова , 132 — 2 школы.

132 — 2 школы. ул. Отечественная , 22 — 1 школа.

22 — 1 школа. Опытная станция , 4б — 27 частных домов , 1 детский сад , 2 МКД , 2 административных здания. Это 114 жителей.

4б — 27 частных домов 1 детский сад 2 МКД 2 административных здания. Это 114 жителей. ул. Школьная , 65 — 6 частных домов , 1 школа , 1 административное здание. Это 18 жителей.

К испытаниям в контуре еще четырех котельных приступят 23 по 29 мая. Ремонты теплосетей после опрессовки тут проведут до 6 июня. Затем в дома жителей вернется горячая вода.

Список адресов: ул. Аванесова , 32 — 3 частных дома , 1 детский сад , 2 административных здания. Это 9 жителей.

32 — 3 частных дома 1 детский сад 2 административных здания. Это 9 жителей. ул. Водников , 12а — 47 частных домов , 1 школа , 1 детский сад , 10 МКД , 11 административных зданий. Это 334 жителя.

12а — 47 частных домов 1 школа 1 детский сад 10 МКД 11 административных зданий. Это 334 жителя. ул. Интернациональная , 121б — 50 частных домов , 1 детский сад , 1 МКД , 5 административных зданий. Это 50 жителей.

121б — 50 частных домов 1 детский сад 1 МКД 5 административных зданий. Это 50 жителей. ул. Пушкина , 58 — 1 детский сад , 2 МКД , 25 административных здания. Это 166 жителей.

Еще двух котельные пройдут испытания с 30 мая по 5 июня. Ремонт сетей завершат до 13 июня.

Список адресов: ул. 2-я Строительная , 54 — 2 МКД. Это 105 жителей.

54 — 2 МКД. Это 105 жителей. п. Лесной , 11а — 3 частных дома , 1 школа , 9 МКД , 2 административных здания. Это 296 жителей.

С 6 по 12 июня испытают теплосети в контуре еще трех котельных. До 20 июня обещают закончить ремонты.

Список адресов: ул. Чехова , 24 — 33 частных дома , 1 школа , 10 МКД , 36 административных здания. Это 825 жителей.

24 — 33 частных дома 1 школа 10 МКД 36 административных здания. Это 825 жителей. ул. Партизанская , 195 — 1 детский сад , 1 МКД , 1 административное здание. Это 149 жителей.

195 — 1 детский сад 1 МКД 1 административное здание. Это 149 жителей. ул. Тяптина , 40 — 12 частных домов , 1 МКД , 1 административное здание. Это 368 жителей.

С 27 июня по 3 июля работы пройдут в контуре четырех котельных. Ремонты коммуникаций завершат к 11 июля.

Список адресов: ул. Санаторная , 9 — 6 частных домов , 1 школа. Это 18 жителей.

9 — 6 частных домов 1 школа. Это 18 жителей. ул. Смородиновая , 18в — 1 детский сад.

18в — 1 детский сад. Промышленная , 3 — 35 частных домов , 2 школы , 1 детский сад , 24 МКД , 7 административных здания. Это 970 жителей.

3 — 35 частных домов 2 школы 1 детский сад 24 МКД 7 административных здания. Это 970 жителей. Змеиногорский тракт , 120п — 6 МКД , 3 административных здания. Это 1 150 жителей.

Отдельные периоды выделили для опрессовки теплосетей в контуре котельной Научного городка и на Павловском тракте 216к. С 8 по 15 августа и с 13 по 19 июня соответственно. На ремонты после испытаний в каждом контуре отвели по неделе.