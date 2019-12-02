Стало известно, когда в Барнауле построят и снесут снежный городок за 8,7 млн рублей

На площади активно ведут работы по обустройству каркаса искусственной ели и заготовке льда. Туда завезены строительные вагончики, а сотрудники полиции осуществляют круглосуточное патрулирование.
Отдельная бригада по добыче льда работает в микрорайоне Затон. На площадь Сахарова планируют заготовить 511 куб м льда, а для новогодних городков районного значения и ул. Мало-Тобольская — 800 куб м.
Традиционно на площади Сахарова установят снежные горки, фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
«Работа идет в хорошем темпе. Все будет выполнено качественно и в срок. Елка полностью в хорошем состоянии — хвоя не обтрепалась, гирлянда работает. Все функционирует», — отметил Иван Гармат.
В каждом районе краевой столицы обустраивают елки для удобства горожан.
Движение на площади будет восстановлено после 17 января.
Отметим, что местные власти потратили на обустройство снежного городка 8,7 млн рублей.