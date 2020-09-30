Стало известно, когда в Барнауле пойдет и ляжет первый снег

Осадки в виде мокрого снега в самое ближайшее время ожидаются не только в предгорных районах Алтайского края, но и в Барнауле.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, если 30 сентября мокрый снег ожидается местами в предгорных районах края, то 1 октября «снежная» география может распространиться и на региональную столицу.

Впрочем, ждать серьезных осадков в данном случае пока не стоит.

Однако мокрый снег может пожаловать «в гости» к барнаульцам спустя еще несколько дней.

По предварительному прогнозу, мокрый снег может пойти в краевой столице в середине 1 декады октября. Кроме того, по словам собеседницы, нельзя исключать и того, что в конце второй пятидневки октября в Барнауле пусть и совсем ненадолго может установиться временный снежный покров.

Первый снег. Анна Зайкова.

Когда обычно выпадает снег

Обычно первый снег в Барнауле выпадает примерно во второй декаде октября — приблизительно в середине месяца.

Что же касается установления постоянного снежного покрова, то в Барнауле этому предшествует устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха от положительных температур к отрицательным значениям.

В нашем регионе средняя дата этого перехода — 26 октября. Постоянный же снежный покров устанавливается, как правило, 7−8 ноября.