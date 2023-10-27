28 октября
﻿
Жизнь

Стало известно, когда в Барнауле состоится масштабная акция по сбору мусора на переработку

В Барнауле 28 октября состоится экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяя сохраняй!». Об этом сообщает мэрия.

Сбор мусора для дальнейшей утилизации.
Сбор мусора для дальнейшей утилизации.
Фото: freepik.

Станция в этом году разместится в парке Алексея Смертина с 12:00 до 15:00.

Адреса маршрутов:

Ранее сообщалось, что в Барнауле замеряют уровень загрязненных выбросов от автомобилей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость