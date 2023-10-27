Стало известно, когда в Барнауле состоится масштабная акция по сбору мусора на переработку

В Барнауле 28 октября состоится экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяя сохраняй!». Об этом сообщает мэрия.

Станция в этом году разместится в парке Алексея Смертина с 12:00 до 15:00.

Адреса маршрутов:

Ранее сообщалось, что в Барнауле замеряют уровень загрязненных выбросов от автомобилей.