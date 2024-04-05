5 апреля
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Жизнь

Стало известно, когда в Бийске закончится отопительный сезон

Администрация г. Бийска рассказала жителям, когда закончится отопительный сезон. Они могут решить это самостоятельно, сообщает «Бийский рабочий».

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Отмечается, что жители многоквартирных домов могут самостоятельно закончить отопительный сезон. Однако принимать коллективное решение пока рано, в начале апреля погода еще переменчивая и впереди не только теплые дни.

В 2023 году отопительный сезон начали 25 сентября, а официальная дата его окончания еще не определена. Весной 2023 года отопительный сезон завершили только 5 мая.

Тогда жители жаловались, ведь за окном было порядка 30 градусов, а батареи горячие.

Тепло в домах все еще необходимо. Также в мэрии Бийска напомнили правило, которым руководствуются, когда принимают решение об отключении отопления: «Когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток составит не менее 8 градусов».

Ранее сообщалось, что в Барнауле досрочно завершили работы на тепловой сети.

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