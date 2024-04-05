Стало известно, когда в Бийске закончится отопительный сезон

Отмечается, что жители многоквартирных домов могут самостоятельно закончить отопительный сезон. Однако принимать коллективное решение пока рано, в начале апреля погода еще переменчивая и впереди не только теплые дни.
В 2023 году отопительный сезон начали 25 сентября, а официальная дата его окончания еще не определена. Весной 2023 года отопительный сезон завершили только 5 мая.
Тогда жители жаловались, ведь за окном было порядка 30 градусов, а батареи горячие.
Тепло в домах все еще необходимо. Также в мэрии Бийска напомнили правило, которым руководствуются, когда принимают решение об отключении отопления: «Когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток составит не менее 8 градусов».
Ранее сообщалось, что в Барнауле досрочно завершили работы на тепловой сети.
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