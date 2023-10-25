Стало известно, когда в России будет короткая рабочая неделя и какие праздники ожидать в ноябре

В этом году День народного единства, который празднуют 4 ноября, приходится на субботу. В связи с этим понедельник 6 ноября, будет выходным.
Таким образом, рабочими будут четыре дня — с 7 по 10 ноября.
Пи этом 3 ноября является предпраздничным, то продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Специалисты, которые отпразднуют свой день в ноябре:
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,
11 ноября - День экономиста
14 ноября - День социолога
16 ноября - Всероссийский день проектировщика
20 ноября - Международный день педиатра
20 ноября – День работника транспорта
21 ноября - День бухгалтера в России, День работника налоговых органов РФ
22 ноября - День психолога
А в конце ноября, 26 числа, отмечается самый нежный праздник - День матери.
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