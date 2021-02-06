Стало известно, когда в России могут начать прививать от аллергии на кошек

Заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии, профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента сообщил, что в 2023 году в России могут начать ставить прививки от аллергии на кошек, сообщает РИА «Новости».

Сейчас профессор вместе с сотрудниками Сеченовского университета с помощью генной инженерии ведет разработку этой вакцины. В 2021 году они скомпонуют ее компоненты и приступят к клиническим испытаниям.

Так, к марту 2022 года должны быть собраны данные о безопасности прививки. И летом этого же года ученые могут начать прививать участников исследования.

«С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС», — сказал Валента.

Вакцина должна стать безопасным и доступным способом избавления от аллергии на хвостатых питомцев и облегчить участь многих людей.

Что получить пожизненный иммунитет, нужно будет поставить пять прививок.