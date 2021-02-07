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Стало известно, когда в России могут отменить масочный режим

Обязательное ношение маски в закрытых помещениях и транспорте в России смогут отменить не раньше наступления лета. Такое мнение высказала группа вирусологов Европейского центра вакцинации.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Динамика снижения коронавирусной инфекции в стране свидетельствует о том, что масочный режим может быть снят примерно в конце весны — начале лета.

Как пишет РБК, со ссылкой на врача-иммунолога Зою Скорпилеву, к этому моменту в России благодаря вакцинации должен выработаться коллективный иммунитет.

Она прогнозирует, что летом должен начаться ощутимый спад пандемии. С этим согласен и профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский. Он также ожидает снижения заболеваемости к лету. Но добавляет, что такое станет возможным, если весной в России не произойдет вспышка какого-либо иного простудного вирусного заболевания.

По последним данным, в России зарегистрировано 3,9 млн случаев заболевания COVID-19. С начала 2020 года от этой болезни умерли 76 тыс. человек.

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