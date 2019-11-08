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Жизнь

Стало известно, когда в Шерегеше откроется горнолыжный сезон

16 ноября в Шерегеше пройдет фестиваль Шерегеш ФЕСТ, что ознаменует начало горнолыжного сезона, сообщили в администрации Кемеровской области.

Шерегеш.
Шерегеш.
Анна Вальцева

Хэдлайнером открытия сезона станет популярная группа «Градусы». Также все желающие смогут посетить фестиваль федерального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России», сфотографироваться с символом Шерегеша — йети, попробовать настоящие сибирские напитки, а также выиграть подарки с символикой «Кузбасс300».

Кроме того, на открытии пройдет съемки третьего выпуска нового цикла передач на телеканале «Еда» с участием региональной команды рестораторов, шеф-поваров, организаторов «Гастрономической карты России. Кузбасc».

Подробную программу можно посмотреть здесь.

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