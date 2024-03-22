Стало известно, когда выйдет Fortnite на iPhone

Компания Epic Games рассказала о появление собственного магазина с приложениями на iPhone. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Так, в альтернативном App Store магазине можно будет скачать приложения и игры от Epic Games и партнеров.

Epic Games Store должен появиться до конца 2024 года. Таким образом на iPhone станет доступна игра Fortnite, которую удалили из App Store в 2020 году.

Кроме того, разработчики бесплатных приложений не будут платить за размещение своих продуктов в магазине. При этом создатели игр и программ смогут взимать платежи в сторонних сервисах.

Ранее сообщалось, что в российский магазинах заканчиваются «Монополия» и Uno.

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