Стало известно, когда «запертым» на самоизоляции пенсионерам разрешат выйти на работу

С 1 апреля работодателям будет разрешено вернуть сотрудников старше 65 лет на место работы. Однако им все равно будет рекомендовано оставить своих работников на «удаленке».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут «Известия».

«Рекомендовать работодателям <…> осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством», — говорится в постановлении.

Кроме того, документом признаются утратившими силу постановления правительства, касающиеся временных правил по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для граждан от 65 лет.

Ранее в них говорилось о том, что работающим пенсионерам будут оформлять электронные больничные, а также выплатят пособия по временной нетрудоспособности, если правительство регионов, в которых они проживают, примут решение о необходимости соблюдения ими режима самоизоляции.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил для пенсионеров и людей с хроническими болезнями режим самоизоляции до 20 марта.