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Жизнь

Стало известно, когда «запертым» на самоизоляции пенсионерам разрешат выйти на работу

С 1 апреля работодателям будет разрешено вернуть сотрудников старше 65 лет на место работы. Однако им все равно будет рекомендовано оставить своих работников на «удаленке».

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут «Известия».

«Рекомендовать работодателям <…> осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством», — говорится в постановлении.

Кроме того, документом признаются утратившими силу постановления правительства, касающиеся временных правил по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для граждан от 65 лет.

Ранее в них говорилось о том, что работающим пенсионерам будут оформлять электронные больничные, а также выплатят пособия по временной нетрудоспособности, если правительство регионов, в которых они проживают, примут решение о необходимости соблюдения ими режима самоизоляции.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил для пенсионеров и людей с хроническими болезнями режим самоизоляции до 20 марта.

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