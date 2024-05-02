Стало известно, кого назначили начальником Алтайской таможни

Полковника алтайской таможенной службы Алтайского края повысили до начальника. Им стал Олег Журавлев.

Олег Журавлев родился в 1973 году в Омской области. У него два высших образования — техническое и юридическое. Он окончил Омский государственный технический университет и Омскую академию Министерства внутренних дел РФ.

Свою карьеру в таможенных органах Журавлев начал в 1998 году в Омской таможне. В разные годы он руководил таможенными постами Одесский и Аэропорт Омск, занимал должности заместителя и первого заместителя начальника Омской таможни. А с сентября 2021 года Олег Журавлев возглавлял Кемеровскую таможню.

За свою безупречную службу новый начальник алтайской таможни был награжден медалями «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За службу в таможенных органах» I, II и III степеней, нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

В зону ответственности Алтайской таможни входят Алтайский край и Республика Алтай.

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