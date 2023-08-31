Стало известно, кого назначили новым уполномоченным по правам человека в Алтайском крае

Новым Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае стал Антон Васильев.

Такое решение депутаты приняли на 22-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Кто такой Антон Васильев?

Антон Васильев родился 23 августа 1983 года в Барнауле. В 2005 году он окончил АлтГУ по специальности «юриспруденция». После обучения Васильев работал ассистентом, преподавателем, старшим преподавателем, доцентом и заведующим кафедрой теории истории государства и права родного вуза вплоть до 2016 года.

В 2017-2018 годах замещал должность Представителя Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС.

В 2020 году Васильев возобновил обучение и окончил Высшую школу экономики на направлении магистратуры «Менеджмент», а через два года - Томский государственный университет, направление магистратуры «Философия».

С октября 2021 года вступил в должность депутата АКЗС, работал председателем комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям без отрыва от основной деятельности.