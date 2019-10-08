Стало известно, кому Виктор Томенко решил поднять зарплату

С 1 октября, согласно решениям губернатора Алтайского края Виктора Томенко, которые он принял еще в мае, на 4,3% подняли зарплаты отдельным категориям работников бюджетных учреждений. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Органы исполнительной власти в соответствии с распоряжением главы региона сделали перерасчет зарплат по подведомственным им учреждениям. Это коснулось более 85 тысяч человек.

Также с 1 октября текущего года перерасчет сделали для государственных гражданских служащих Алтайского края и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы.

В мае Виктор Томенко подписал пакет документов по увеличению расходов на заработную плату бюджетников. С начала 2019 года на 11% увеличился заработок работников, подпадающих под действие «майских» указов президента, на 15% - муниципальных служащих.

С учетом всех изменений фонд заработной платы в 2019 году по отношению к прошлому году увеличится на 4,8 млрд рублей и превысит 40 млрд рублей, добавили в правительстве.