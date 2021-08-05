Стало известно, кто охотнее вакцинируется

Недавнее исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выявило интересную закономерность: бывшие медалисты гораздо охотнее проходят вакцинацию от коронавируса, чем те, кто учился в школе на тройки (46% и 34% соответственно). Если сравнивать количество привитых среди отличников и хорошистов, то эта тенденция прослеживается и здесь: чем лучше учеба в школе — тем больше привитых (40% и 36%). Хорошисты чаще других утверждают, что планируют вакцинацию (31%), а троечники чаще всех категорически отказываются от прививки (39%).

В рубрике «Экспертное мнение» результаты исследования SuperJob прокомментировала Наталья Алпеева, к.ф.н., доцент кафедры психологии и социологии Алтайского филиала РАНХиГС.

По словам эксперта, итоги опроса населения могут показаться забавными и неожиданными. Но при более внимательном прочтении можно заметить логичную взаимосвязь. Ученики с пятерками отличаются гораздо большей дисциплинированностью и ответственностью. В ситуации эпидемиологической нестабильности именно эти качества и подтолкнут отличников пройти вакцинацию.

Троечники, напротив, проявляют большую непокорность и свободолюбивость: «я не обязан делать, как все, я буду делать только то, что считаю нужным». Но, с другой стороны, низкое качество полученного образования приводит к тому, что именно среди бывших троечников чаще всего встречаются «средневековые мракобесы», утверждающие, например, что вакцинация — это способ чипирования населения. Зачастую именно недостаточный объем имеющихся знаний приводит к рождению всевозможных мифов и отказу от вакцинации.

А хорошисты — это, как правило, люди-намерения: «я хочу, я планирую, я думаю, что так надо, но не всегда прикладываю все усилия, чтобы добиться максимального успеха или конечного результата». Поэтому и в ситуации с вакцинацией хорошисты действуют по привычной схеме: знают, что надо привиться, но делать этого не спешат.