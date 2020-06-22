Стало известно, кто победил в голосовании за лучший ролик алтайской лаборатории видеопоэзии на стихи Рождественского

20 июня были подведены итоги голосования за лучший, по мнению читателей altapress.ru , ролик лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского.

Кто победил?

«Приз зрительских симпатий» получил видеостих барнаульского режиссера Михаила Мясникова — за него отдали голос 290 человек.

Михаил снял работу по знаменитому стихотворению «Пуля». Произведение в ролике читает Рождественский. По признанию Мясникова, прочтение самого поэта подходило больше любых других.

«Пуля» была снята по всем правилам большого кино: ради съемок пришлось устроить хоть и небольшой, но настоящий пожар (и запастись пятью огнетушителями), обустроить «домашнюю» операционную, привлечь настоящего спасателя МЧС.

В ролике также снялись жена и сын Михаила Мясникова, а оператор написал оригинальный саундтрек.

Второе место и 204 голоса получил заочный участник лаборатории видеопоэзии Юрий Шевцов. Он снял ролик на стихотворение «Я спокоен».

Как рассказал куратор проекта, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин, Юрий работает врачом в городской больнице № 5 с коронавирусными больными.

По долгу службы он не смог принять участие очно и прислал свой ролик по почте, как и трое других заочных участника. Но, как мы видим, это не помешало ему набрать большое количество голосов.

Третью строчку в рейтинге (145 голосов) заняла видеоработа Анастасии Максимовой на стихотворение Рождественского «Ветер».

Главную роль в ролике исполнил барнаульский поэт Никита Лукин.

Следующий места распределились следующим образом:

«Я в глазах твои утону», реж. Елена Брынцева и Алтынай Фаррахова — 127 голосов;

«Письмо про дождь», реж. Денис Фишер — 117 голосов;

«Бренный мир», реж. Андрей Вершинин — 67 голосов;

«Полынь», реж. Екатерина Лопатина — 31 голос;

«Спасибо , жизнь», реж. Денис Фурсов — 21 голос.

Все работы достойные

По признанию куратора лаборатории и продюсер МЦКА Василия Романова, пилотный проект прошел успешно. Своими работами и достижениями его порадовали не только очные, но и заочные участники.

«Все восемь роликов достойны внимания. После последнего мастер-класса мы детально разобрали с участниками их работы. Некоторые можно уже сейчас отсылать на различные фестивали, другие — немножко доработать. Но, конечно, всем есть куда расти.

Думаю, лаборатория может пройти и в следующем году. Если это произойдет, очень бы хотелось увидеть заочных участников, особенно двух девушек из Горного Алтая», — сказал он.

Дмитрий Шарабарин также напомнил, что лаборатория не носила конкурсный характер, и перед участниками не ставилась задача снять лучший ролик. В первую очередь поощрялось стремление к эксперименту и к новым визуальным приемам.

«Все ребята „прыгнули выше головы“, сделали честную работу. Например, были высоко оценены качество съемки и монтажа у Дениса Фурсова, многие эксперты остались в восторге от работы „Бренный мир“ Андрея Вершинина. Множество эмоций вызвал ролик Елены Брынцевой и Алтынай Фарраховой — девушки получили поощрительный приз от Министерства культуры Алтайского края», — подвел итоги куратор проекта.

Что известно о проекте

Напомним, что творческая лаборатория видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского проходила в Барнауле с 3 по 20 июня. Ее участники прослушали три профильных мастер-класса и записали художественные видео на стихи известного поэта.

Проект приурочен ко дню рождения Рождественского, которому 20 июня исполнилось бы 88 лет.

Ежегодно в память о поэте в Барнауле и в селе Косиха проводятся мероприятия Литературного фестиваля с участием известных гостей, писателей, профессиональных и самодеятельных исполнителей, поклонников творчества поэта из разных регионов России.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации Литературный фестиваль Роберта Рождественского не состоялся. Вместе с тем были организованы специальные проекты, посвященные нашему земляку. Творческая лаборатория — одна из них.

Инициатором проведения Творческой лаборатории стал Молодежный центр кинематографистов Алтая при участии Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая и при поддержке Министерства культуры Алтайского края.