Стало известно, кто прошел на прощание и похороны Анастасии Заворотнюк

Напомним, что 1 июня прошли похороны актрисы Анастасии Заворотнюк. Кто пришел попрощаться со звездой и как прошли проводы в последний путь расскажем в нашем материале.

На церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк одними из первых пришли Лолита, дизайнер Игорь Гуляев, Эдгар Запашный и Геннадий Хазанов. Прибывший Илья Авербух подчеркнул, что к такой всенародной любви, которая есть у Анастасии Заворотнюк, стремится любой публичный человек: будь то актер или спортсмен. По его словам, о том, что идет за именем Насти Заворотнюк, знает каждый житель России.

После на церемонии прощания у Покровского монастыря заметили Дмитрия Пескова с супругой Татьяной Навкой.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова тоже прибыла на церемонию прощания. После того как она вышла из машины (с небольшой помощью), ей пришлось пересесть в кресло-коляску. После прощания она покинула церемонию.

На церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк были присланы памятные венки от Союза кинематографистов России, Академии Российского телевидения, а также от Дмитрия Нагиева и Андрея Малахова. Особое внимание привлекают венки, отправленные мужем и детьми актрисы.

Поклонники актрисы продолжают прибывать, и очередь из них не заканчивается.

На церемонии заметили Романа Костомарова с супругой Оксаной Домниной и Игоря Угольникова, автора картины «Каспий 24»..

Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. Ее гроб во время прощания был открыт.

Около пяти лет артистка боролась с тяжелым заболеванием — раком мозга. После того как она узнала о своем диагнозе, она перестала появляться на публике. Она проходила лечение в лучших клиниках столицы, где использовались самые современные препараты. Иногда даже появлялась надежда на ее скорое выздоровление. Однако болезнь оказалась сильнее и унесла жизнь знаменитости.

Самое важное - в нашем Telegram-канале