Стало известно, кто и зачем установил первый в России памятник курьеру

Группа компаний-ритейлеров выступила инициатором создания в России первого памятника работникам курьерских служб — он был открыт в Москве 3 июля. Необычная инсталляция подчеркивает бесстрашие сотрудников служб доставки, которые выполняют свою работу во время коронавируса.

Как пишет retail.ru, проект поддержали торговые сети «Азбука вкуса», Ozon, «Перекресток», «Додо Пицца», Delivery Club и креативное агентство Possible Groupe.

Таким способом ритейлеры выразили благодарность всем работникам курьерских служб. Во время режимов карантина и самоизоляции они обеспечивали россиян необходимыми товарами и продуктами.

Арт-объект установлен в Москве на территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в Холодильном переулке, дом 3. Автором работы является художник-постановщик Алексей Гарикович.

На памятной табличке есть надпись, которая гласит: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной».

В Москве трудится сейчас около 60 тыс. курьеров, в России — около 700 тыс. человек заняты в службах доставки. По оценкам экспертов, востребованность их услуг в период пандемии выросла примерно в 10 раз.