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Жизнь

Стало известно, кто и зачем установил первый в России памятник курьеру

Группа компаний-ритейлеров выступила инициатором создания в России первого памятника работникам курьерских служб — он был открыт в Москве 3 июля. Необычная инсталляция подчеркивает бесстрашие сотрудников служб доставки, которые выполняют свою работу во время коронавируса.

Памятник работникам служб доставки.
Памятник работникам служб доставки.
Сайт торговой сети "Азбука вкуса".

Как пишет retail.ru, проект поддержали торговые сети «Азбука вкуса», Ozon, «Перекресток», «Додо Пицца», Delivery Club и креативное агентство Possible Groupe.

Таким способом ритейлеры выразили благодарность всем работникам курьерских служб. Во время режимов карантина и самоизоляции они обеспечивали россиян необходимыми товарами и продуктами.

Арт-объект установлен в Москве на территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в Холодильном переулке, дом 3. Автором работы является художник-постановщик Алексей Гарикович.

На памятной табличке есть надпись, которая гласит: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной».

В Москве трудится сейчас около 60 тыс. курьеров, в России — около 700 тыс. человек заняты в службах доставки. По оценкам экспертов, востребованность их услуг в период пандемии выросла примерно в 10 раз.

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