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Возложение, шествие, парад - основные мероприятия в центре города

Одним из главных мест притяжения горожан 9 мая традиционно станет Мемориал Славы на площади Победы. Здесь можно будет возложить цветы и отдать дань бессмертному подвигу героев Великой Отечественной войны.

На площадке перед автовокзалом (пл. Победы, 12) будет работать выставка ретроавтомобилей «Эх, путь-дорожка фронтовая» с 9:00 утра до 14:00 дня.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Михаил Хаустов

На пр. Социалистический (от пр. Строителей до пл. Сахарова) будут работать молодежные творческие площадки «Барнаул – город трудовой доблести».

С 10:00 на пл. Советов начнется построение войск Барнаульского гарнизона. В нем примет участие 21 парадный расчет, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр, а также пройдет колонна ретро-автомобилей военного времени.

Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы. Анна Зайкова.

Шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет.

После парада состоится открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы» по пр. Ленина от пл. Советов.