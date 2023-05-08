8 мая
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Жизнь

Стало известно, куда можно сходить в Барнауле 9 мая - полная праздничная программа

Какие праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоятся 9 мая в Барнауле, рассказали власти города.

Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
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Возложение, шествие, парад - основные мероприятия в центре города

Одним из главных мест притяжения горожан 9 мая традиционно станет Мемориал Славы на площади Победы. Здесь можно будет возложить цветы и отдать дань бессмертному подвигу героев Великой Отечественной войны.

На площадке перед автовокзалом (пл. Победы, 12) будет работать выставка ретроавтомобилей «Эх, путь-дорожка фронтовая» с 9:00 утра до 14:00 дня.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года.
Михаил Хаустов

На пр. Социалистический (от пр. Строителей до пл. Сахарова) будут работать молодежные творческие площадки «Барнаул – город трудовой доблести».

С 10:00 на пл. Советов начнется построение войск Барнаульского гарнизона. В нем примет участие 21 парадный расчет, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр, а также пройдет колонна ретро-автомобилей военного времени.

Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Анна Зайкова.

Шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет.

После парада состоится открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы» по пр. Ленина от пл. Советов.

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Традиционный праздник на пл. Сахарова

В 12:00 на пл. Сахарова стартует большой праздничный концерт.

В 13:30 на сцене выступят детские творческие коллективы.

В 15:00 сценическая площадка представит молодежную программу.

В 18.00 состоится концерт с участием культурного центра ГУ МВД по Алтайскому краю.

В 19.00 выступят несколько ансамблей Государственной филармонии региона.

В 20:00 зрителей ждет программа Барнаульского духового оркестра, а в 21:00 начнется вечерний эстрадный праздничный концерт, который завершится в 22:00 салютом.

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Другие праздничные площадки

В университетском дворике АлтГУ (пр. Ленина, 61) в 12:30 состоится праздничная концертная программа.

С 10:00 до 11:00 у корпуса АГИК (пр.Ленина, 66) горожане смогут увидеть театрализованное представление «Улицы Победы».

С 11:00 начнется концертная программа в парке «Изумрудный».

День Победы в Барнауле. 2019 год.
День Победы в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Парк развлечений «Солнечный ветер» в 12:00 откроет передвижную выставку Краеведческого музея «Дети войны».

Также праздничная программа пройдет в парке «Центральный» с 12:00 до 17:00. А с 14:00 до 19:00 гости зеленой зоны смогут спеть в формате караоке песни военных лет.

В парке «Лесная сказка» с 12:00 до 16:00 состоится программа творческих коллективов. С 16:00 до 17:00 для горожан подготовили мероприятие Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Индустриального района. С 17:00 до 20:00 гостей парка ждет тематическая концертная программа.

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Что подготовили районы Барнаула

Районные администрации подготовили для горожан свои мероприятия.

Концертную программу в парке «Лесная сказка» продолжит мероприятие Индустриального района «Одна на всех — Победа!». Оно пройдет с 20:00 до 22:00.

С 17:00 до 22:00 жителей Ленинского района приглашают на тематический проект «О мире, о Победе, о весне!». Он пройдет в парке «Арлекино» на ул. Георгия Исакова, 149а.

День Победы в Барнауле.
День Победы в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

С 18:00 до 22:00 на праздничную программу «Согреем памятью сердца!» с фейерверком приглашает администрация Октябрьского района. Концерт состоится на площади перед зданием на ул. Германа Титова, 9.

На площадке перед ДК «Южный», ул. Чайковского, 21, с 20:00 до 22:00 пройдет праздничная программа «Этот день мы приближали как могли». А с 19:00 будут работать выставки творчества.

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Где можно увидеть салют

В 22:00 фейерверки запустят с семи площадок Барнаула.

Это пл. Сахарова, сквер Германа Титова, парки «Арлекино» и «Лесная сказка». А также в пригороде – площадь перед Дворцом культуры в поселке Южном, площадь у клуба в Научном городке и площадка по ул. Советской, 2а в Гоньбе.

Кроме того, Барнаул вновь примет участие во Всероссийской акции «Лучи Победы». Ночное небо города подсветят прожекторами в знак памяти о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу.

Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
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