Стало известно, куда уехала Мария Мотузная

Мария Мотузная, которую алтайский СУ СКР обвиняет в экстремизме, уехала из Украины в Литву. Об этом она рассказала сайту «МБХ медиа».

Девушка рассказала, что не планирует просить политическое убежище, если только ее не объявят в розыск. Она боится экстрадиции.

«Я хотела бы съездить хотя бы в гости домой, но пока слишком этого боюсь. Когда уже будет точно известно, что дела закрыли, меня не смогут задержать и еще что-то сделать, я, как минимум, к маме съезжу. А вернуться? Пока не знаю», — поделилась планами Мария.

Девушка рассказала, что ничего не слышала о возвращении своего дела в СКР и узнала об этом из СМИ. Как писал altapress.ru в начале декабря, прокуратура передала дело Мотузной обратно следователю, который «проводит дополнительные следственные действия». В розыск Марию пока не объявили. Когда вступят в силу изменения, смягчающие 282-ю статью, она сможет рассчитывать на административное наказание.

19 декабря Госдума приняла в окончательном чтении пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Теперь его осталось рассмотреть Совфеду и подписать президенту.