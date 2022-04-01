Стало известно, на каких улицах Барнаула построят новые ливневки

Сейчас рабочие ворошат снег, ускоряя таяние. С помощью фронтальных погрузчиков зачищаются водоотводные лотки, что позволяет талой воде быстрее попасть в ливнеприемники.
«Основная проблема в этом весеннем сезоне из-за довольно холодного марта — замерзание труб и колодцев ливневой канализации. Для прогрева системы ливневой канализации горячей водой используется поливомоечная машина. Только на этой неделе бригады выезжали для отогрева и откачки воды восемь раз», — рассказали в мэрии.
Всего на контроле МБУ «Автодорстрой» 1390 ливнеприемных колодцев. Круглосуточные бригады по районам будут контролировать подтопления и ликвидировать последствия.
Также в Барнауле построят новые ливневые канализации. Работы запланированы на следующих участках:
- ул.280-летия г. Барнаула (от ул. Солнечной Поляны до ул.65 лет Победы)
- ул.Христенко (от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова)
- малого Павловского тракта (от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского)
- пр. Энергетиков (от ул. Власихинской до ул. Взлетной)
- ул.65 лет Победы (от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова)
- ул. Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского).