1 апреля
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Жизнь

Стало известно, на каких улицах Барнаула построят новые ливневки

В Барнауле в 202 году построят новые ливневки, пока что дорожные рабочие приступили к очистке ливневых канализаций, сообщает мэрия города.

Ливневка на недавно отремонтированной улице Гоголя. Барнаул, 15 сентября 2016 года.
Ливневка на недавно отремонтированной улице Гоголя. Барнаул, 15 сентября 2016 года.
narod.altapress.ru

Сейчас рабочие ворошат снег, ускоряя таяние. С помощью фронтальных погрузчиков зачищаются водоотводные лотки, что позволяет талой воде быстрее попасть в ливнеприемники.

«Основная проблема в этом весеннем сезоне из-за довольно холодного марта — замерзание труб и колодцев ливневой канализации. Для прогрева системы ливневой канализации горячей водой используется поливомоечная машина. Только на этой неделе бригады выезжали для отогрева и откачки воды восемь раз», — рассказали в мэрии.

Всего на контроле МБУ «Автодорстрой» 1390 ливнеприемных колодцев. Круглосуточные бригады по районам будут контролировать подтопления и ликвидировать последствия.

Также в Барнауле построят новые ливневые канализации. Работы запланированы на следующих участках:

  • ул.280-летия г. Барнаула (от ул. Солнечной Поляны до ул.65 лет Победы)
  • ул.Христенко (от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова)
  • малого Павловского тракта (от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского)
  • пр. Энергетиков (от ул. Власихинской до ул. Взлетной)
  • ул.65 лет Победы (от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова)
  • ул. Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского).
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