Стало известно, на каких улицах Барнаула построят новые ливневки

Сейчас рабочие ворошат снег, ускоряя таяние. С помощью фронтальных погрузчиков зачищаются водоотводные лотки, что позволяет талой воде быстрее попасть в ливнеприемники.

«Основная проблема в этом весеннем сезоне из-за довольно холодного марта — замерзание труб и колодцев ливневой канализации. Для прогрева системы ливневой канализации горячей водой используется поливомоечная машина. Только на этой неделе бригады выезжали для отогрева и откачки воды восемь раз», — рассказали в мэрии.