Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Стало известно, на каком канале будет выходить «Дом-2»

Выяснилось, на каком телеканале будет выходить проект «Дом-2», который после 17 лет ежедневного выхода волевым решением закрыли на ТНТ.

"Дом-2"
"Дом-2"
кадр из трансляции.

Телепроект возобновит свою работу на канале СТС Love.

В проекте продолжат сниматься некоторые старые участники, а также зрителям представят новичков.

О закрытии программы канал ТНТ объявил в конце 2020 года. По одним данным, «Дом-2» прекращал свою экранную жизнь навсегда, по другим — не исключалось, что программа переедет в сеть или будет создан TikTok-дом с участниками телестройки.

Шоу возобновит работу на канале СТС Love. При этом проект будет выходить, скорее всего, не на кнопке, а в стартовом пакете.

«И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдет со временем. Будут небольшие изменения в формате», — рассказал собеседник StarHit, знакомый с ситуацией на проекте.

Вести шоу продолжат Ольга Бузова и Ксения Бородина. Сейчас они ведут программу «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ.

Возможно, в качестве телеведущих дополнительно будут привлечены новые лица.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость