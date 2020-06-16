Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 июня 17°C
Жизнь

Стало известно, на сколько с 1 июля в Алтайском крае подорожает сжиженный газ

Цены на сжиженный газ поднимут в Алтайском крае с 1 июля текущего года. Новый тариф на данный ресурс утвердили в региональном управлении по тарифам.

Сжиженный газ.
Сжиженный газ.
rst.75.ru.

Документ, в котором указано, как изменится «такса» на сжиженный газ, опубликован на официальном портале правовой информации.

По всем категориям произойдет рост цен в пределах от 0,8% до 2,6%.

Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Алтайкрайгазсервис» населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств, с 1 июля 2020 года установлены в следующем размере:

Тарифы на сжиженный газ изменятся в Алтайском крае.
Тарифы на сжиженный газ изменятся в Алтайском крае.
publication.pravo.gov.ru.

В краевом управлении по тарифам уточняют, что цена на сжиженный газ включает в себя оптовую цену на газ, стоимость транспортировки до Алтайского края, эксплуатационные затраты и НДС.

Что же касается основной причины увеличения тарифа, то в качестве таковой называется индексация затрат на составляющие цены. В частности, учтен рост оптовых цен на сжиженный газ.

При этом в управлении подчеркивают, что в Алтайском крае прирост розничных цен во втором полугодии 2020 года к декабрю 2019 года сложился ниже прогнозного уровня инфляции 3%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость