Стало известно, на сколько с 1 июля в Алтайском крае подорожает сжиженный газ

Цены на сжиженный газ поднимут в Алтайском крае с 1 июля текущего года. Новый тариф на данный ресурс утвердили в региональном управлении по тарифам.

Документ, в котором указано, как изменится «такса» на сжиженный газ, опубликован на официальном портале правовой информации.

По всем категориям произойдет рост цен в пределах от 0,8% до 2,6%.

Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Алтайкрайгазсервис» населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств, с 1 июля 2020 года установлены в следующем размере:

Тарифы на сжиженный газ изменятся в Алтайском крае. publication.pravo.gov.ru.

В краевом управлении по тарифам уточняют, что цена на сжиженный газ включает в себя оптовую цену на газ, стоимость транспортировки до Алтайского края, эксплуатационные затраты и НДС.

Что же касается основной причины увеличения тарифа, то в качестве таковой называется индексация затрат на составляющие цены. В частности, учтен рост оптовых цен на сжиженный газ.

При этом в управлении подчеркивают, что в Алтайском крае прирост розничных цен во втором полугодии 2020 года к декабрю 2019 года сложился ниже прогнозного уровня инфляции 3%.