Стало известно, насколько вырастет пенсия в 2021 году

Индексация всех страховых пенсий с 1 января 2021 году составит 6,3%, заявила « Парламентской газете » заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«По действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента», — подчеркнула представитель верхней палаты.

Исходя из официальных прогнозов и расчетов, запланированное повышение пенсии должно почти в полтора раза превысить инфляцию, которая составит 3,7−3,8 процента.

По словам Бибиковой, в среднем пенсия в России увеличится на тысячу рублей.

Также сенатор отметила, что с 1 февраля будущего года будут повышены денежные выплаты, которые, например, поучают ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий.

В данном случае размер индексации будет определяться, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. «Пока он 3,8%", — пояснила Елена Бибикова.

А с 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий, которые положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии.

Отметим, что эта пенсия также повышается ежегодно, исходя из прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Пока что это 2,6%.