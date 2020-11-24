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Жизнь

Стало известно, насколько вырастет пенсия в 2021 году

Индексация всех страховых пенсий с 1 января 2021 году составит 6,3%, заявила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

«По действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента», — подчеркнула представитель верхней палаты.

Исходя из официальных прогнозов и расчетов, запланированное повышение пенсии должно почти в полтора раза превысить инфляцию, которая составит 3,7−3,8 процента.

По словам Бибиковой, в среднем пенсия в России увеличится на тысячу рублей.

Также сенатор отметила, что с 1 февраля будущего года будут повышены денежные выплаты, которые, например, поучают ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий.

В данном случае размер индексации будет определяться, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. «Пока он 3,8%", — пояснила Елена Бибикова.

А с 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий, которые положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии.

Отметим, что эта пенсия также повышается ежегодно, исходя из прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Пока что это 2,6%.

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