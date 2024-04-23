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Жизнь

Стало известно, насколько выросла смертность в Алтайском крае за первые месяцы 2024 года

За первые месяцы 2024 года в Алтайском крае смертность снова выросла, а рождаемость — упала, сообщается в документе Алтайкрайстат.

Младенец. Ребенок
Младенец. Ребенок
unsplash.com

Как написано в документе, естественная убыль населения ускорилась в Алтайском крае за первые месяцы 2024 года.

В ведомстве отметили, что за январь и февраль 2024 года в регионе скончались 5882 человека. Это почти на 700 больше, чем за первые два месяца 2023 года.

А вот родились в регионе 2576 детей – почти на 250 меньше, чем в предыдущем году.

В результате естественная убыль составила 3306. За тот же период в 2023 году убыль составила 2361 человек, что на тысячу меньше.

Также в Алтайском крае растет число браков и разводов. За два месяца 1346 пар зарегистрировали свои отношения, что на 104 больше показателей прошлого года, а 1740 их расторгли, на 236 больше, чем в 2023 году.

Ранее сообщалось, что возраст молодежи в России могут поднять до 38 лет.

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