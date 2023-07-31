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Жизнь

Стало известно о состоянии госпитализированной Ирины Мирошниченко

Накануне народную артистку и уроженку Барнаула Ирину Мирошниченко госпитализировали 30 июля. Некоторые СМИ утверждали, что ее доставили в реанимацию. "Комсомольская правда" узнала об ее состоянии.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Вопреки информации СМИ об очень плохом состоянии артистки, сама Мирошниченко заявила, что чувствует себя хорошо.

Актриса заявила "КП-Москве", что сама обратилась к медикам, так как почувствовала недомогание. У нее поднялась температура и появились признаки простудного заболевания. Ранее Мирошниченко перенесла пневмонию и теперь старается не пропускать первых признаков простудных заболеваний.

Предварительный диагноз - грипп. Артистка ждет более точных результатов. На данный момент она остается под присмотром врачей.

Накануне Ирина Петровна отмечала свой День рождения - ей исполнился 81 год.

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