Стало известно, почему колбасу нарезают под углом

Нарезанная под углом 35−40 градусов колбаса не только выглядит эстетичнее, но и позволяет лучше оценить состав колбасы — постная она или жирная. И покупатель может оценить и выбрать желаемое колбасное изделие, увидев предварительно все на срезе, пишет АиФ.

Косой срез колбасы позволяет оценить качество продукта.

«А если сделать ровный срез, то на полках тяжело разглядеть, как выглядит колбаса внутри. А с косым срезом ее хорошо видно и сверху, и сбоку. Только эстетика и маркетинговый ход — такой срез никак не связан ни с технологией, ни со вкусом», — говорит инженер-технолог в области мясных продуктов, кандидат технических наук Денис Кровопусков.

Остаток колбасного батона с косым срезом визуально кажется больше, чем такой же, но с прямым и круглым. Поэтому его легче продать.

Дома на бутерброд также лучше класть колбасу в виде овального, а не круглого кусочка. Нарезанная наискось колбаса занимает большую площадь, иногда весь ломтик хлеба. И такой бутерброд не только красиво выглядит, но и более удобен для употребления.