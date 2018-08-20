Стало известно, почему колбасу нарезают под углом

Косой срез колбасы позволяет оценить качество продукта.
«А если сделать ровный срез, то на полках тяжело разглядеть, как выглядит колбаса внутри. А с косым срезом ее хорошо видно и сверху, и сбоку. Только эстетика и маркетинговый ход — такой срез никак не связан ни с технологией, ни со вкусом», — говорит инженер-технолог в области мясных продуктов, кандидат технических наук Денис Кровопусков.
Остаток колбасного батона с косым срезом визуально кажется больше, чем такой же, но с прямым и круглым. Поэтому его легче продать.
Дома на бутерброд также лучше класть колбасу в виде овального, а не круглого кусочка. Нарезанная наискось колбаса занимает большую площадь, иногда весь ломтик хлеба. И такой бутерброд не только красиво выглядит, но и более удобен для употребления.