Стало известно, почему молодой алтайский студент так быстро «сгорел» от коронавируса

Он подтвердил, что основная причина смерти 18-летнего стройотрядовца — пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.
«Мы фиксируем позднее обращение за помощью. При сборе анамнеза выяснилось, что он болел более четырех суток и не обращался за помощью», — отметил Попов.
Парень скончался 8 июля в барнаульской больнице.
Также стало известно, что девять студентов, работавших на сборе ягод в Змеиногорском районе, получили положительные результаты тестов на COVID-19.
Все студенты с отрицательными результатами находятся в обсерваторах края. Основную часть заселили в общежитие медуниверситета в Барнауле.
По данным Попова, в возрасте от 31 до 50 лет в крае умерло три человека с коронавирусом. Моложе 30, кроме смерти стройотрядовца, летальных исходов не было.