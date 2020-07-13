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Жизнь

Стало известно, почему молодой алтайский студент так быстро «сгорел» от коронавируса

Причиной агрессивного развития коронавируса, закончившегося летальным исходом для молодого студента из Алтайского края, считают позднее обращение к врачам. Об этом на пресс-конференции 13 июля сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

Он подтвердил, что основная причина смерти 18-летнего стройотрядовца — пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

«Мы фиксируем позднее обращение за помощью. При сборе анамнеза выяснилось, что он болел более четырех суток и не обращался за помощью», — отметил Попов.

Парень скончался 8 июля в барнаульской больнице.

Также стало известно, что девять студентов, работавших на сборе ягод в Змеиногорском районе, получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Все студенты с отрицательными результатами находятся в обсерваторах края. Основную часть заселили в общежитие медуниверситета в Барнауле.

По данным Попова, в возрасте от 31 до 50 лет в крае умерло три человека с коронавирусом. Моложе 30, кроме смерти стройотрядовца, летальных исходов не было.

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