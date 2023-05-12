12 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, почему Надежда Бабкина экстренно покинула Москву

Стало известно, почему российская певица Надежда Бабкина экстренно покинула Москву после похорон Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Об этом сообщает МК.RU.

Надежда Бабкина.
Надежда Бабкина.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Душевное равновесие Надежды Бабкиной сильно покачнулось после смерти двух ее близких друзей - Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

После похорон 73-летяя певица решила сменить обстановку для «восстановительной терапии». Ранее Бабкина возмутилась тем, что кутюрье Зайцева похоронили в Подмосковье, а не в столице.

Певица призналась, что Крым стал для нее местом силы. Отдых на побережье Черного моря помог певице поправить здоровье в 2020 году после перенесенного коронавируса.

Ранее бывший член жюри "Танцы со звездами" угодил в серьезную драку и проиграл.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость