Экономист Мери Валишвили рассказала, почему продавцы все чаще предлагают оплатить покупки через СБП. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

Магазины платят банкам комиссию за все операции с использованием банковских карт и платёжных терминалов. Эта комиссия называется торговым эквайрингом, и ее размер варьируется от 1% до 2,5% от стоимости торговой операции.

Однако оплата через СБП позволяет сэкономить: комиссия составляет всего лишь от 0,4% до 0,7%. В обоих случаях эта комиссия уже включена в стоимость товаров. Для покупателя ситуация выглядит иначе. Все программы лояльности банков существуют благодаря комиссионным доходам. Если комиссия снижается, то и возможности получать некоторые привилегии нет.

Кроме того, иногда банки взимают дополнительную комиссию при оплате через СБП со счета кредитной карты. Иногда продавцы предлагают собственные акции и бонусы при оплате с помощью СБП.

Однако пока такие предложения не стали массовыми. Единственный плюс для покупателя — возможность оплаты с помощью смартфона, если дома забыли карту.

Ранее сообщалось, что ЦБ поднял лимит переводов самому себе через СБП и отменил банкам комиссию.

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