23 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стало известно, почему продавцы все чаще предлагают оплатить покупки через СБП

Экономист Мери Валишвили рассказала, почему продавцы все чаще предлагают оплатить покупки через СБП. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

Магазины платят банкам комиссию за все операции с использованием банковских карт и платёжных терминалов. Эта комиссия называется торговым эквайрингом, и ее размер варьируется от 1% до 2,5% от стоимости торговой операции.

Однако оплата через СБП позволяет сэкономить: комиссия составляет всего лишь от 0,4% до 0,7%. В обоих случаях эта комиссия уже включена в стоимость товаров. Для покупателя ситуация выглядит иначе. Все программы лояльности банков существуют благодаря комиссионным доходам. Если комиссия снижается, то и возможности получать некоторые привилегии нет.

Кроме того, иногда банки взимают дополнительную комиссию при оплате через СБП со счета кредитной карты. Иногда продавцы предлагают собственные акции и бонусы при оплате с помощью СБП.

Однако пока такие предложения не стали массовыми. Единственный плюс для покупателя — возможность оплаты с помощью смартфона, если дома забыли карту.

Ранее сообщалось, что ЦБ поднял лимит переводов самому себе через СБП и отменил банкам комиссию.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость