7 июня
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Жизнь

Стало известно, почему уличные коты предпочитают старые дома

Директор управляющей компании «Самолет» Андрей Ахинько рассказал РИА «Новости», что уличные коты предпочитают старый жилой фонд по нескольким причинам.

Кот в недоумении.
Кот в недоумении.
кадр из видео.

Ахинько отметил, что котам затруднительно попасть внутрь новостройки и обитать там в подвалах и на чердаках.

«Плотно прилегающие притворы, современные уплотнители на дверях, наличие доводчиков автоматического закрывания дверей — все это факторы, которые не дают бродячим животным пробраться внутрь дома. Кроме того, в новостройках есть дополнительные холлы, тамбуры с запирающими устройствами и электромеханическими замками, что сильно затрудняет любой доступ нежелательных посетителей», — отметил он.

Кроме того, технические помещения и кладовые в новостройках расположены, как правило, на цокольных этажах — там несколько металлических противопожарных дверей.

В домах старого жилого фонда технические помещения имеют свободный доступ. Даже если дверь в такие помещения закрыта, то обязательно остается открытым хотя бы один продух.

В новостройках продухи не предусмотрены — там есть система вентиляции.

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