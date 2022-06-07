Стало известно, почему уличные коты предпочитают старые дома

Ахинько отметил, что котам затруднительно попасть внутрь новостройки и обитать там в подвалах и на чердаках.

«Плотно прилегающие притворы, современные уплотнители на дверях, наличие доводчиков автоматического закрывания дверей — все это факторы, которые не дают бродячим животным пробраться внутрь дома. Кроме того, в новостройках есть дополнительные холлы, тамбуры с запирающими устройствами и электромеханическими замками, что сильно затрудняет любой доступ нежелательных посетителей», — отметил он.

Кроме того, технические помещения и кладовые в новостройках расположены, как правило, на цокольных этажах — там несколько металлических противопожарных дверей.

В домах старого жилого фонда технические помещения имеют свободный доступ. Даже если дверь в такие помещения закрыта, то обязательно остается открытым хотя бы один продух.

В новостройках продухи не предусмотрены — там есть система вентиляции.