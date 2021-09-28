Стало известно, почему забуксовало возрождение «Изумрудного» парка в Барнауле

В августе рабочие двух бригад заболели коронавирусом, из-за чего работу пришлось приостановить. Именно этих двух недель, скорее всего, не хватит для сдачи объекта в срок. Этот форс-мажор невозможно было учесть.
«Сейчас, конечно, в парке кипит работа: бетонируется основание центральной аллеи, монтируется система электроснабжения и освещения, подготовлена территория для монтажа одной детской площадки, спортивных площадок», — сообщил Вакаев.
В процессе изготовления находятся тренажеры, игровые комплексы, лавочки, урны и беседки.
Также в парке пересаживают деревья из «зоны тайги» в «фасадную» часть, со следующей недели планируют привезти деревья из питомника (порядка 250 штук).
«Высаживать кустарники этой осенью не будем — в парке идут активные работы и техника может их повредить. Так что сделаем это, видимо, весной. По традиции пригласив горожан для этого на субботник. Планировали сделать субботник и в октябре (во второй его половине): нужно прибраться после работы тяжелой техники», — продолжает Владислав Вакаев.
Он рассказал и про пруд, восстановлением которого надеются заняться в 2022 году. Пока стоит вопрос подготовки проекта. Первый конкурс на его разработку не состоялся из-за отсутствия желающих им заняться.
«Сейчас будет объявлен второй конкурс. Думаю, появятся желающие сделать эту работу. Только после этого мы поймем фронт работ и их стоимость. Также очень бы хотелось в следующем году реконструировать и площадь за прудом, создав там визит-центр и другую необходимую инфраструктуру», — заключил управляющий.