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Жизнь

Стало известно, почему забуксовало возрождение «Изумрудного» парка в Барнауле

Срок сдачи благоустроенного парка «Изумрудный» в Барнауле — 1 ноября, но подрядчики, по всей видимости, не успеют. О причинах в Telegram рассказал управляющий парком, руководитель краевого Фонда имущества Владислав Вакаев.

В парке "Изумрудный".
В парке "Изумрудный".
barnaul.org

В августе рабочие двух бригад заболели коронавирусом, из-за чего работу пришлось приостановить. Именно этих двух недель, скорее всего, не хватит для сдачи объекта в срок. Этот форс-мажор невозможно было учесть.

«Сейчас, конечно, в парке кипит работа: бетонируется основание центральной аллеи, монтируется система электроснабжения и освещения, подготовлена территория для монтажа одной детской площадки, спортивных площадок», — сообщил Вакаев.

В процессе изготовления находятся тренажеры, игровые комплексы, лавочки, урны и беседки.

В парке &quot;Изумрудный&quot;.
В парке «Изумрудный».
barnaul.org

Также в парке пересаживают деревья из «зоны тайги» в «фасадную» часть, со следующей недели планируют привезти деревья из питомника (порядка 250 штук).

«Высаживать кустарники этой осенью не будем — в парке идут активные работы и техника может их повредить. Так что сделаем это, видимо, весной. По традиции пригласив горожан для этого на субботник. Планировали сделать субботник и в октябре (во второй его половине): нужно прибраться после работы тяжелой техники», — продолжает Владислав Вакаев.

В парке &quot;Изумрудный&quot;.
В парке «Изумрудный».
barnaul.org

Он рассказал и про пруд, восстановлением которого надеются заняться в 2022 году. Пока стоит вопрос подготовки проекта. Первый конкурс на его разработку не состоялся из-за отсутствия желающих им заняться.

«Сейчас будет объявлен второй конкурс. Думаю, появятся желающие сделать эту работу. Только после этого мы поймем фронт работ и их стоимость. Также очень бы хотелось в следующем году реконструировать и площадь за прудом, создав там визит-центр и другую необходимую инфраструктуру», — заключил управляющий.

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