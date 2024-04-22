Стало известно, продолжит ли Александр Масляков вести КВН

"Преемник"
О том, что преемником Александра Маслякова выбрали Дмитрия Хрусталева ранее сообщали российские издания. В сети также появилась информация о том, что кандидатуру Хрусталева утвердили сам Масляков и его сын. Еще, согласно данным СМИ, Маслякову после ухода с должности нужно контролировать проект изнутри.
Однако все вышеперечисленное опроверг Александр Масляков-младший:
«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — сказал сын ведущего. При этом он отметил, что окончательное решение зависит лишь от самого Маслякова.
Болезнь Маслякова
В феврале 2022 года ведущий сообщил, что заразился коронавирусом. В период болезни его заменяли другие ведущие. Среди них были Хрусталев, Валдис Пельш и Дмитрий Нагиев.
Александр Масляков вернулся в шоу спустя девять месяцев, но позднее вновь покинул его. Последние эфиры КВН вел Хрусталев.
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