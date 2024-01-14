Стало известно, сколько человек пришли на встречу с Ольгой Бузовой в ТРЦ GALAXY

"Катунь 24" сообщает, что Бузова будет раздавать автографы и общаться с поклонниками.
В программе фан-встречи также будут проводиться розыгрыши и бьюти-сервисы от специалистов.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
В барнаульском ТРЦ проходит фан-встреча с Ольгой Бузовой. Весь первый этаж GALAXY заполнен поклонниками в ожидании звезды.
"Катунь 24" сообщает, что Бузова будет раздавать автографы и общаться с поклонниками.
В программе фан-встречи также будут проводиться розыгрыши и бьюти-сервисы от специалистов.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter