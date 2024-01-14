14 января
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Жизнь

Стало известно, сколько человек пришли на встречу с Ольгой Бузовой в ТРЦ GALAXY

В барнаульском ТРЦ проходит фан-встреча с Ольгой Бузовой. Весь первый этаж GALAXY заполнен поклонниками в ожидании звезды.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Катунь 24" сообщает, что Бузова будет раздавать автографы и общаться с поклонниками.

В программе фан-встречи также будут проводиться розыгрыши и бьюти-сервисы от специалистов.

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