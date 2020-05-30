Стало известно, сколько денег направили российским врачам на стимулирующие выплаты

Правительство России в общей сложности выделило уже 22 млрд рублей на стимулирующие доплаты врачам, борющимся с пандемией COVID-19. Об этом сообщает государственная «Российская газета».

28 мая Михаил Мишустин, глава правительства, подписал постановление, в котором говорится о новом финансовом транше для врачей.

Еще 2 млрд рублей предназначены для восьми регионов на президентские выплаты медицинским и иным работникам за май-июнь. Более 4,5 млрд рублей пойдут на федеральную доплату в 61 регионе за особые условия труда и дополнительную нагрузку, с которой столкнулись врачи, средний и младший медперсонал.

Алтайский край с момента начала распространения коронавирусной инфекции получил из правительства 2,4 млрд рублей.

На выплаты стимулирующих врачам, медицинскому персоналу и другим работникам было направлено более 773 млн рублей. На выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания — около 65 млн рублей.

В то же время на поддержку алтайского бизнеса из федерального бюджета получено лишь 14,3 млн рублей.