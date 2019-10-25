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Жизнь

Стало известно, сколько дорог отремонтируют в Барнауле в 2020 году

Дорожно-строительный сезон в 2019 году завершен. Власти города уже определились с объектами, которые отремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году.

Ремонт дороги. Реконструкция улицы Попова.
Ремонт дороги. Реконструкция улицы Попова.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Как сообщил в программе «На первом плане. Барнаул» первый заместитель главы городской администрации по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, в текущем году по национальному проекту заасфальтировали почти 600 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров.

За сезон в Барнауле произвели ремонт 31 участка дрог, начали реконструкцию улицы Попова от Власихинской до Трактовой и строительство участка улицы Солнечная Поляна от Жасминной до Энтузиастов.

В следующем году реализацию нацпроекта продолжат. В данный момент объекты, на которых будут проводиться работы, определены. Всего их будет 28,. Пр этом два объекта — переходящие с этого года.

«Будет уделено большое внимание транспортному сообщению с пригородными поселками, запланированы работы в промышленной зоне и в центральной части города», — отмечают в мэрии.

Также параллельно с проектом «Безопасные и качественные дороги» будет проводиться работа по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города».

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