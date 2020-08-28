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Жизнь

Стало известно, сколько людей распрощалось с Алтайским краем в первой половине 2020 года

Алтайкрайстат опубликовал данные о миграционных процессах в регионе в первой половине 2020 года. За шесть месяцев край покинуло 13 574 человека.

В аэропорту.
В аэропорту.
СС0

В то же время, в период с января по июнь в наш регион прибыло 13 293 человека. Таким образом, регион остался в минусе на 281 человека.

Эта цифра почти в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Тогда, напомним, миграционное снижение в первом полугодии составило 552 человека — на 16 372 покинувших край пришлось 15 820 приехавших в регион.

А вот в Барнауле в рассматриваемый период времени наблюдается миграционный прирост населения, который составил 242 человека.

В краевую столицу прибыло 7785 человек, а покинуло 7543 человека.

При этом годом ранее миграционный прирост в Барнауле был больше — 672 человека.

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