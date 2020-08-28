Стало известно, сколько людей распрощалось с Алтайским краем в первой половине 2020 года

В то же время, в период с января по июнь в наш регион прибыло 13 293 человека. Таким образом, регион остался в минусе на 281 человека.
Эта цифра почти в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Тогда, напомним, миграционное снижение в первом полугодии составило 552 человека — на 16 372 покинувших край пришлось 15 820 приехавших в регион.
А вот в Барнауле в рассматриваемый период времени наблюдается миграционный прирост населения, который составил 242 человека.
В краевую столицу прибыло 7785 человек, а покинуло 7543 человека.
При этом годом ранее миграционный прирост в Барнауле был больше — 672 человека.