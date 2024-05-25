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Жизнь

Стало известно, сколько миллиардов потеряли российские блогеры за 2023 год

В 2023 году российские блогеры и инфлюенсеры понесли убытки в размере 3,5 миллиарда рублей, сообщает «Известия».

Российские блогеры и инфлюенсеры понесли убытки в размере 3,5 миллиарда рублей в 2023 году без учета выплат по задолженностям.

Среди наиболее пострадавших оказались Валерия Чекалина, Александра Митрошина и Гоар Аветисян. Их доходы снизились на 1 млрд, 650 млн и 500 млн рублей соответственно.

В марте 2023 года Лерчек (Валерия Чекалина) стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей.

Супругу Чекалиной предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По информации Следственного комитета, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары. Таким образом они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Позже адвокат семьи Константин Третьяков сообщил, что его клиенты не имеют задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек подала на развод.

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