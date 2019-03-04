Аналитики подсчитали, сколько стоит испечь домашние блины в России

Стоимость одного домашнего блина для российской семьи на масленичной неделе в среднем составит 3 рубля 69 копеек, подсчитали аналитики для РИА Новости . Таким образом, 20 блинов домашнего приготовления обойдутся в 73 рубля 74 копейки.

Цена рассчитана на блин весом 40 граммов (примерно столько весит тонкий блинчик диаметром 25 см). В качестве начинки самой недорогой оказалась сметана (200 граммов за почти 34 рубля, затем идет варенье (200 граммов за 81 рубль), потом красная рыба (200 граммов примерно за 192 рубля) и красная икра (200 граммов за 553 рубля).

Самым дорогим блин домашнего приготовления окажется для жителей Кировской области: он обойдется в 5 рублей. Самый дешевый приготовит житель Воронежа — за 3 рубля 15 копеек.

Для анализа стоимости одного блина был взят рецепт, включающий муку (250 граммов), яйца (2 штуки), молоко (400 миллилитров), масло (50 граммов) и сахар (50 граммов). Аналитики использовали данные кассовых чеков с 70 тысяч терминалов, расположенных в магазинах традиционной торговли во всех городах России.