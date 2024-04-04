Стало известно, сколько участков дороги отремонтируют в Барнауле по нацпроекту

Подрядчики готовы преступить к ремонту, как только это позволит сделать погода, сообщает «КП Барнаул».

В 2024 году в краевой столице отремонтируют 18 участков дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин сообщил, что в настоящее время определены все подрядчики и контракты с ними подписаны.

Ремонт дорог запланирован на время, когда стабилизируется погода и высохнут дороги. В настоящее время риска срыва сроков нет.

В том числе председатель комитета отметил, что важно обеспечить безопасность дорожного движения во время ремонта. И перед началом работ будет необходимо выставить все нужные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что центр Барнаула оборудуют умными светофорами.

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