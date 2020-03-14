Стало известно, в каком рейтинге Алтайский край опередил Москву

Также в первой пятерке экологических регионов оказались Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай и, что самое удивительное, Москва (5 место).
Чистоту Тамбовщины, Белгорода и двух Алтаев эксперты «Зеленого патруля» объяснили наличием развитого сельского хозяйства, туризма и небольшой долей промышленного производства в региональной структуре экономики.
Что касается Москвы, то ее включение в рейтинге выглядит несколько странно.
«Москва и Санкт-Петербург. Уровень финансирования природоохранных программ в последних на порядки выше, соответственно и результат есть», — неубедительно выкрутились в своих комментариях эксперты.
Вместе с тем, в число самых грязных регионов России по итогам зимы вошли Красноярский край, Омская и Иркутская области. А вот Кемеровская область, чьи жители часто жаловались на грязную зиму (особенно в Новокузнецке) в аутсайдеры не попала.
Роман Пукалов,
директор природоохранных программ «Зеленого патруля»:
Изменения климата особенно ярко ощущаются в Сибири. По некоторым оценкам, за последние десятилетия температура здесь поднялась не на 1 градус, как в среднем по России, а на 3 градуса, особенно на севере. Но что еще больше портит жизнь тем же жителям Красноярска — это зимний Сибирский антициклон. Это значит, что еще будут учащаться периоды застоя приземного воздуха (в 3 раза чаще за последние десятилетия), все чаще объявляются режимы неблагоприятных метеорологических условий или «режим черного неба», как его называют в Красноярске. И людям совершенно нечем дышать «в приземном воздухе», загрязненном промышленностью, выбросами автотранспорта и угольных котлов.