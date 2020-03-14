Стало известно, в каком рейтинге Алтайский край опередил Москву

Также в первой пятерке экологических регионов оказались Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай и, что самое удивительное, Москва (5 место).

Чистоту Тамбовщины, Белгорода и двух Алтаев эксперты «Зеленого патруля» объяснили наличием развитого сельского хозяйства, туризма и небольшой долей промышленного производства в региональной структуре экономики.

Зима в горах. СС0

Что касается Москвы, то ее включение в рейтинге выглядит несколько странно.

«Москва и Санкт-Петербург. Уровень финансирования природоохранных программ в последних на порядки выше, соответственно и результат есть», — неубедительно выкрутились в своих комментариях эксперты.

Вместе с тем, в число самых грязных регионов России по итогам зимы вошли Красноярский край, Омская и Иркутская области. А вот Кемеровская область, чьи жители часто жаловались на грязную зиму (особенно в Новокузнецке) в аутсайдеры не попала.

Роман Пукалов,

директор природоохранных программ «Зеленого патруля»: