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Жизнь

Стало известно, в каком рейтинге Алтайский край опередил Москву

Алтайский край занял 4-е место в рейтинге самых экологически чистых регионов России. Его составила организация «Зеленый патруль» по итогам прошедшей зимы.

Снегопад в Барнауле.
Снегопад в Барнауле.
Анна Зайкова.

Также в первой пятерке экологических регионов оказались Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай и, что самое удивительное, Москва (5 место).

Чистоту Тамбовщины, Белгорода и двух Алтаев эксперты «Зеленого патруля» объяснили наличием развитого сельского хозяйства, туризма и небольшой долей промышленного производства в региональной структуре экономики.

Зима в горах.
Зима в горах.
СС0

Что касается Москвы, то ее включение в рейтинге выглядит несколько странно.

«Москва и Санкт-Петербург. Уровень финансирования природоохранных программ в последних на порядки выше, соответственно и результат есть», — неубедительно выкрутились в своих комментариях эксперты.

Вместе с тем, в число самых грязных регионов России по итогам зимы вошли Красноярский край, Омская и Иркутская области. А вот Кемеровская область, чьи жители часто жаловались на грязную зиму (особенно в Новокузнецке) в аутсайдеры не попала.

Роман Пукалов,
директор природоохранных программ «Зеленого патруля»:

Изменения климата особенно ярко ощущаются в Сибири. По некоторым оценкам, за последние десятилетия температура здесь поднялась не на 1 градус, как в среднем по России, а на 3 градуса, особенно на севере. Но что еще больше портит жизнь тем же жителям Красноярска — это зимний Сибирский антициклон. Это значит, что еще будут учащаться периоды застоя приземного воздуха (в 3 раза чаще за последние десятилетия), все чаще объявляются режимы неблагоприятных метеорологических условий или «режим черного неба», как его называют в Красноярске. И людям совершенно нечем дышать «в приземном воздухе», загрязненном промышленностью, выбросами автотранспорта и угольных котлов.

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