Стало известно, во сколько государству обойдется переобучение предпенсионеров

Минтруд подготовил проект программы по переобучению граждан предпенсионного возраста, по которой в 2019—2020 годах планируется обучить 150 тысяч человек. Вложения бюджетных средств при этом будут не шуточные.

Программа, как ожидается, будет организована в три этапа. До конца 2018 года граждан проинформируют о курсах по обучению для предпенсионеров, проведут конкурсы на закупку услуг и сформируют учебную базу. Затем два года будет проводится сами курсы.

К 2024 году, по задумке Минтруда, в России появятся сто Центров опережающей профессиональной подготовки для предпенсионеров. На программу потратят 31,6 млрд рублей, в том числе 30 млрд поступят из бюджета.

«Ростелеком» подарил барнаульским пенсионерам «Азбуку интернета». Источник: архив компании «Ростелеком»

Как пишет РБК, один курс обучения будет обходиться в 33 тысячи рублей, но все расходы на себя возьмет государство. Граждане предпенсионного возраста будут обучаться три месяца в отрыве от основной работы и с выплатой стипендии в размере регионального МРОТ.

Чтобы записаться на обучение, работающим или безработным предпенсионерам нужно будет самостоятельно обратиться в службу занятости.