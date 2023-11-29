Стало известно, во сколько откроют движение по мосту на Новом рынке 30 ноября

Откроют движение по путепроводу на пр. Ленина в 12:00 30 ноября.
Автобусное движение запустят 1 декабря.
Ранее мы показывали, что сейчас происходит на мосту на пр. Ленина — фоторепортаж altapress.ru.
Ремонт моста на Новом рынке окончен.
Откроют движение по путепроводу на пр. Ленина в 12:00 30 ноября.
Автобусное движение запустят 1 декабря.
Ранее мы показывали, что сейчас происходит на мосту на пр. Ленина — фоторепортаж altapress.ru.
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